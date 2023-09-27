Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 05:36

В конгрессе США происходят вещи, в одно и то же время обычные и в высшей степени невероятные. Сенат не в состоянии договориться с палатой представителей о плане федеральных расходов. И если этого не произойдет до конца надели, то в воскресенье 1 октября в Америке начнется shutdown- отключение, прекращение работы всех федеральных министерств и ведомств на неопределенный срок из-за несогласования бюджета. В Белом доме предупредили федеральные агентства о том, чтобы те начали сообщать своим работникам о состоянии дел.

Если судить по предыдущим шатдаунам — а их вместе с грозящим уже будет четыре за последнее десятилетие, то сидеть дома будут 380 тысяч федеральных работников, а еще 420 тысяч будут работать без зарплаты. И речь идет не о каких-то там шарашкиных конторах, а о крупных министерствах, играющих ключевую роль в США —министерстве внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства, внутренней безопасности, транспорта и федерального казначейства. Исключение составят лишь несколько ведомств - почты, пожарной службы, медицинские учреждения и некоторые другие Cамый долгий шатдаун произошел в 2018-2019 годах, когда в Америке правил...ну кто же еще, конечно Дональд Трамп — он длился 35 дней. Тогда законодатели не могли договориться по финансированию стены на границе с Мексикой — приоритетному плану Трампа. Сейчас также в центре столкновения лбами на Капитолийском холме оказался вопрос укрепления южной границы. Но не он стал главным предметом расхождений. Камнем преткновения (и это является необычной фишкой) стал вопрос о выделении средств на дальнейшую военную поддержку Украины.

Администрация Джо Байдена запросила у конгресса на эти цели на следующий финансовый год около 25 миллиардов долларов. Сенат проголосовал сейчас за короткую позицию — 4.49 миллиарда, которые немедленно поступят Пентагону и 1.65 миллионов, которые военное ведомство получит до 30 сентября 2025 года. Сенаторы проголосовали за этот билль подавляющим большинством — 77 против 19. План был спущен в палату представителей, где был немедленно отвергнут. Спикер палаты Кевин Маккарти сообщил, что он не будет ставить этот проект даже на голосование. Теперь каждая из палат будет продолжать составлять свои собственные билли по расходам, которые станут бороться друг с другом. А никаких переговоров до конца недели между сенаторами и конгрессменами не ожидается. Значит - шатдаун? Похоже, что так. Президент Байден заявил, что это будет «катастрофой». Он напомнил, что в июне его администрация пришла к соглашению с Маккарти о федеральных расходах на этот год, но «теперь тот говорит, что ничего подобного и не подразумевалось».

Спикер Маккарти уже довольно давно плавает как роза в проруби. Он то пытается противостоять крайне правым республиканцам из так называемой группы MAGA Трампа, то идет у них на поводу. Теперь последние пригрозили, что поставят вопрос о недоверии спикеру и угроза того, что его лишат этой должности вполне реальна. А музыку в палате сейчас заказывает небольшая группа оголтелых трампистов численностью всего 18-19 человек, и все они «не готовы дать Украине больше ни одного цента». Либеральные политики из числа демократов недаром называют Трампа раковой опухолью Америки. Только что обвиненный в мошенничестве, с четырьмя уголовными делами, возбужденными против него, он протянул свои метастазы и на Капитолийский холм, и там меры его сторонников лишь вредят национальной безопасности США. Сейчас спикер Маккарти предлагает выработать краткосрочный временный билль, из которого будут вовсе исключены все расходы не только на военную поддержку Украины, но и на борьбу со стихийными бедствиями, которые в виде тайфунов, пожаров и наводнений регулярно стегают Америку. Маккарти за то, чтобы в законопроекте остались лишь расходы на укрепление безопасности на южной границе, это главный предмет внимания хардлайнеров.

«Важно помнить, что если произойдет шатдаун, то сотрудники пограничной охраны и таможни тоже станут работать бесплатно, - говорит лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл. - А это конечно вряд ли приведет к лучшей охране границы». «Единственным путем преодолеть шатдаун – это работать на двухпартийной основе, -заявляет лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. – А, идя на поводу крайне правых, мы лишь приближаем этот шатдаун, это - то, что правые определенно хотят». Подавляющее большинство сенаторов едино в том, что необходимо продолжать военную помощь Украине, с этим они определились давно и позицию свою не меняют. Однако и у них есть свои диссиденты. Один из них - кудрявый сенатор Рэнд Пол из Кентукки, напоминающий российского тракториста откуда-нибудь из-под Тамбова. Экзотический фрукт, выступающий под знаменами либертарианства (мало кто в Америке понимают, что это такое) он категорически против продолжения помощи Украине и теперь намерен с помощью процедурных уловок затормозить окончательно прохождения билля по расходам и верней палате.