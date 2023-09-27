Мамед Эфендиев, отдел экономики 05:55

Итак, как уже сообщалось в корреспонденции вашингтонского собкора haqqin.az, республиканское большинство в Конгрессе может добиться вынужденной остановки работы правительства США. Какие же факторы обусловили надвигающуюся катастрофу на Новый Свет? Еще несколько дней назад министр торговли Джина Раймондо заявила о крайней встревоженности американского бизнес-сообщество. По мнению американской деловой элиты, если до конца сентября законодатели не примут бюджет на очередной финансовый год, федеральное правительство приостановит работу уже с 1 октября, а страна будет отброшена назад.

Обеспокоенность делового сообщества работой правительства США, периодически сталкивающееся с угрозой шатдауна, закономерна: для успехов и процветания бизнесу необходимы предсказуемость и стабильность. А вот сбои, происходящие, в основном, по вине политиков - это уже вызов для ведущей экономики мира с непредсказуемыми негативными последствиями. Джина Раймондо выразила надежду на скорейший компромисс и оперативное решение проблемы, хотя, как подсказывает опыт недавнего обсуждения в Конгрессе проблемы с потолком госдолга, нынешний кризис вполне может затянуться, потрепав нервы как демократам, так и республиканцам. Итак, второй по счету после едва не закончившейся дефолтом истории с потолком госдолга США, стала проблема утверждения госбюджета на новый финансовый год. Белый дом запросил у Конгресса средства, необходимые для покрытия потребностей федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Так называемый, “краткосрочный" бюджет необходим, чтобы не допустить остановки работы правительства, исчерпавшего свои ассигнования. Если же до 1 октября, когда в стране начинается новый финансовый год, Конгресс не утвердит государственный бюджет, то будет объявлен шатдаун, и деятельность правительства США будет парализована.

Ранее Белый дом уже обращался к членам Конгресса с просьбой инициировать краткосрочное продление финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Еще в конце августа Шаланда Янг, директор административно-бюджетного управления Белого дома, заявила, что эта инициатива даст законодателям время для достижения компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволят сохранить на время консультаций большую часть расходов на прежнем уровне. Но, хотя времени остается все меньше, республиканцы сдаваться не собираются. Более того, экс-президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Конгрессе добиваться вынужденной приостановки деятельности американского правительства в случае, если администрация Байдена не предложит им по бюджету на новый финансовый год «честную сделку». «Мы должны спасти нашу страну! - заявил бывший президент США. - Сейчас долг нашей страны составляет 35 триллионов долларов».