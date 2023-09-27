Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 06:12

После того, как в результате локальных антитеррористических мер Азербайджан полностью восстановил контроль над Карабахом, в политических кругах России стали все чаще вспоминать о Приднестровье. Правда, пока эта тема становится предметом обсуждения, в основном, на пропагандистских ресурсах, работающих во «второй лиге». К примеру, авторы статьи, опубликованной на российском сайте 24TNews, пишут, что полный контроль Азербайджана над бывшим Нагорно-Карабахским регионом «ставит под удар Приднестровский регион».

«Несмотря на то, что де-юре Приднестровье входит в состав Молдовы, у Тирасполя свои органы власти, действующие самостоятельно, - отмечают авторы. - До сего дня Кишинев действовал преимущественно в политической плоскости. Однако точка в истории с фактической независимостью Нагорного Карабаха, поставленная Азербайджаном, может подтолкнуть руководство Молдовы на более активные действия». Издание приводит слова профессора Дмитрия Соина, уверенного в том, что «вслед за Карабахом полыхнет в Приднестровье», и что положение этого региона гораздо более уязвимо, чем положение карабахских сепаратистов. По словам профессора, Приднестровье с одной стороны «поджимает» Молдова, а с другой – «совсем недружественная» Украина. Таким образом, этот регион еще не готов к полномасштабному военному конфликту, а боеготовность местной армии также вызывает у Соина большие вопросы.

«Новое поколение приднестровцев либо не обстреляно, либо не готово к каким-то яростным военным столкновениям, - констатирует эксперт. - Плюс территория Приднестровья вытянута вдоль берега Днестра, это достаточно узкая республика, от 6 до 40 километров шириной, так что, пошинковать её, как колбасу, на какие-то кружочки, особого труда тоже не составит». Подытоживая ситуацию, российский ресурс подчеркивает, что «в случае конфликта единственный шанс на спасение заключается в поддержке России». «Москва безусловно не бросит на произвол судьбы регион, на территории которого размещен миротворческий контингент ВС РФ и один из крупнейших на постсоветском пространстве складов боеприпасов, - пишет сайт 24TNews. - Однако нельзя не признать, что это станет весьма серьезным испытанием. И очень не хотелось бы проверять, готова ли к нему Россия». Еще один информационный ресурс, сайт topcor.ru, отталкиваясь от недавних событий в Карабахе, пишет о судьбе других сепаратистских регионов на территории постсоветских республик. Авторы полагают, что «после Карабаха наступит очередь Приднестровья», а Молдова может пойти по пути Азербайджана и попытаться военным путем взять этот сепаратистский регион под свой полный контроль.

«Плюс к тому Приднестровье официально не признано, поскольку все это время его пытались впихнуть обратно в состав Молдовы на «особом статусе», - пишет сайт. - Очевидно, что для нашей страны это наиболее чувствительная болевая точка, поскольку подавляющее большинство жителей ПМР являются гражданами России, которых положено защищать, хотя не совсем понятно, как это сделать. Есть два претендента на ликвидацию Приднестровья – сама Молдова со стоящей за ее спиной Румынией, а также Украина, которой не нужен пророссийский анклав в тылу у стратегически важной Одесской области. Не говоря уже о том, что склады со снарядами в Колбасне представляют для ВСУ определенный интерес. Исходя из данного расклада и приходится рассуждать на непростую тему обеспечения безопасности ПМР». Далее интернет-ресурс topcor.ru. выдвигает «некоторые предложения по защите Приднестровья, периодически высказываемые в российских прессе и блогосфере»: «Сценарий №1 – не признавать ПМР, но помочь ей военным путем, как помогали ДНР и ЛНР в период с 2014 по февраль 2022 годов. При таком подходе Москва, формальное не посягая на территориальную целостность Молдовы, получила бы удобный инструмент давления на Кишинев. Вот только после того, как ВС России были выведены из Херсона и всего правобережного стратегического плацдарма, этот уникальный шанс был упущен. Морская десантная операция под Одессой при сегодняшних реалиях невозможна, для сухопутной операции с форсированием Днепра сил недостаточно, да и до Одессы, увы, отныне путь неблизкий, о чем мы подробно говорили ранее. Если сейчас всерьез начать готовить подобную операцию, то она станет возможной где-то через год, а предшествовать ей должны будут наступательные операции на Левобережье бывшей Незалежной.

Сценарий №2 – признать ПМР, заключив с ней договор о военном сотрудничестве и взаимопомощи, но не присоединять к России, как Абхазию, Южная Осетию, ДНР и ЛНР. И это, наверное, могло бы сработать до начала СВО. Однако за минувшие полтора года было безнаказанно пройдено слишком много «красных линий». И если Россия официально признает независимость Приднестровья, не имея реальной возможности его защитить, то это будет означать неминуемые «локальные антитеррористические мероприятия» со стороны Молдавии при помощи Румынии и, возможно, Украины. От уничтожения ПМР военным путем Киев удерживает только то, что де-юре речь идет о территории суверенной Молдовы. Но едва лишь Приднестровье будет признано Москвой независимым государством, как режим Зеленского либо по просьбе Кишинева, либо самостоятельно может помочь в его ликвидации. Сценарий №3 – признать ПМР и присоединить республику к РФ, как Донбасс и Приазовье в октябре 2022 года, что позволит прикрыть Приднестровье российским ядерным зонтиком. Возможно, это даже сработает в отношении Кишинева, который не станет воевать против Москвы, но попросится в НАТО и начнет ускоренно объединятся с Бухарестом. А вот для Киева осуществление такого варианта станет бесценным подарком: едва лишь ПМР официально станет российским регионом, как Украина за пару дней раздавит Приднестровье военным путем, и никакие «красные линии» ее не остановят. Увы, но такова суровая реальность.