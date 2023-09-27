Швейцария выдвинула обвинения против Гульнары Каримовой

Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинение по делу старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой. Как сообщает Дойче велле со ссылкой на швейцарское надзорное ведомство, Каримову обвиняют в участии в преступной организации, подкупе иностранных чиновников и отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, Каримова и бывший управляющий директор одной из российских телекоммуникационных компаний были участниками преступной организации, которая действовала как в Швейцарии, так и в других странах.

По версии прокуратуры, как минимум с 2001 по 2013 год Каримова создала и руководила организацией под названием «Офис», в которую входило несколько десятков человек и множество компаний. Иностранным организациям, желающим начать работу в телекоммуникационной отрасли Узбекистана, приходилось давать взятки связанным с Каримовой компаниям. Согласно обвинительному заключению, организация действовала в Швейцарии с 2005 года.

Расследование федеральной прокуратуры Швейцарии началось в 2012 году. В ходе следствия были конфискованы активы на 780 млн швейцарских франков (806 млн евро), включая недвижимость, наличные деньги и драгоценности.

Аналогичные обвинения в отношении Каримовой были выдвинуты и в Великобритании. Власти страны конфисковали ее имущество на сумму более 20 млн фунтов стерлингов - две квартиры в районе Лондона Белгравия, а также особняк в графстве Суррей. Суд в Лондоне заключил, что все это имущество было приобретено на «преступные доходы», а именно за счет взяток от телекоммуникационных компаний за помощь в выходе на узбекский рынок.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивалась почти в 1,4 млрд долларов. В августе 2015 года Каримова была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в 2017 году в рамках другого дела ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а затем увеличили его до 13 лет и 4 месяцев.