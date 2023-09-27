$5 миллионов за помощь в раскрытии громкого убийства

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о вознаграждении в размере до $5 млн за информацию о причастных к убийству кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.

В пресс-релизе Госдепа говорится, что деньги получат за данные, которые «помогут арестовать или осудить соучастников и организаторов» преступления.

«Я также объявляю о втором вознаграждении в размере до $1 млн за информацию, которая поможет установить личности или определить местонахождение любого лица, занимающего ведущую руководящую должность в транснациональной организованной преступной группировке, ответственной за убийство господина Вильявисенсьо»,— сказано в заявлении Блинкена.

Фернандо Вильявисенсио был убит 9 августа после митинга в столице Эквадора городе Кито. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Президент Эквадора Гильермо Лассо из-за инцидента объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.