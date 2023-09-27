Беспилотник устроил блэкаут в России: сбросил бомбы на электроподстанцию

В ночь на 29 сентября Курскую область атаковали десять беспилотников. Один из них сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

«Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ подтвердило массовую атаку дронов. По данным российского военного ведомства, всего дежурными средствами ПВО были сбиты одиннадцать беспилотников самолетного типа: десять над территорией Курской области и один — над Калужской. Других подробностей Минобороны РФ не привело.