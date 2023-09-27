Путин встретился с бывшим командиром «Вагнера». Он уже работает в Минобороны

На встрече Путин обратился к Трошеву, упомянув, что «на последней нашей встрече мы обсуждали, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции».

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — сказал президент РФ.

Путин также напомнил о создании фонда «Защитники Отечества». «Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Андрей Трошев — полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Он не поддержал вооруженный мятеж Евгения Пригожина, который произошел 23-24 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Андрей Трошев, с которым встречался Владимир Путин, уже работает в Минобороны.