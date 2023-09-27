В Баку прощаются с Ганирой Пашаевой добавлено фото
В Баку в мечети Гейдара проходит церемония прощания со скончавшейся накануне председателем комитета по культуре Милли Меджлиса, депутатом Ганирой Пашаевой.
В церемонии принимают участие члены семьи и близкие Ганиры Пашаевой, депутаты Милли Меджлиса, чиновники.
Ганира Пашаева будет похоронена на второй Аллее почетного захоронения.
Напомним, 23 сентября Ганира Пашаева была помещена в отделение реанимации Центральной клинической больницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. Несмотря на все усилия, предпринятые медицинским персоналом больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь депутата не удалось.