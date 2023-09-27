Военная прокуратура возбудила уголовные дела
По фактам преступлений, совершенным армянскими вооруженными формированиями за последние дни, возбуждены уголовные дела. Об этом заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.
Он отметил, что в органах военной прокуратуры возбуждено 6 уголовных дел по статьям 29, 120.2.7; 120.2.7; 120.2.12; 214.2.1; 279.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: «В интенсивном порядке проведены необходимые следственно-оперативные действия, возможные в текущих условиях».