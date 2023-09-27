В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск азербайджанской армии на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими госструктурами, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств по территории со сложным рельефом, в том числе по труднопроходимой скалистой местности, было проложено до 8 км новых путей обеспечения. За короткое время усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения.

В Минобороны отметили, что основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.