Хикмет Гаджиев: Оставаться или уезжать – личный выбор армян Карабаха

Азербайджан не вынуждает этнических армян покидать Карабах ский регион Азербайджана, вместо этого Баку гарантирует их безопасность, если они останутся. Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Хикмета Гаджиева, у Азербайджана, который вернул контроль над Карабахским регионом после антитеррористических мероприятий на прошлой неделе, есть всесторонний план по обеспечению безопасных и лучших условий жизни для этнических армян.

При этом помощник президента отметил, что те армяне, которые боятся остаться, в конечном итоге свободны уходить. «Мы бы хотели, чтобы они остались», - сказал Гаджиев в интервью CBC News.

«Азербайджан продолжает обращаться к местному армянскому населению, что безопасность их гарантирована.... Но в то же время мы не можем остановить свободу передвижения. Это суверенный и индивидуальный выбор каждого на местах», - сказал помощник президента.

Гаджиев напомнил, что Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий потерял 190 военнослужащих и опроверг обвинения о погибших в Карабахе гражданских лицах, отметив, что относительно обвинений «нет проверенных фактов».

«Наша оценка показывает, что не было [никакого], а если и был - то минимальный сопутствующий ущерб... К сожалению, мы видим много элементов дезинформации», - отметил помощник президента.

Гаджиев сказал, что Азербайджан намерен позволить международной группе экспертов ООН войти в этот район в течение нескольких дней с возможностью доступа для СМИ.

Помощник президента отдельно подчеркнул, что азербайджанское правительство отправило автобусы в Ханкенди после того, как армянские жители Карабаха, у которых нет машин, попросили о помощи. При этом Гаджиев отметил, что правительство не заставляло этих людей уезжать.

«Азербайджан сделает все возможное с целью предоставить такой коридор, чтобы граждане могли двигаться в том направлении, которое они выбирают, достойно и безопасно», - сказал помощник президента, добавив, что видение правительства Азербайджана – это обеспечить достойную жизнь бок о бок азербайджанцев и армян, в благополучии и взаимном уважении.

Гаджиев сказал, что обвинение премьера Армении Никола Пашиняна в «этнических чистках» было «оскорблением и унижением»: «Азербайджан не использует и никогда не будет использовать [этнические чистки], и на месте нет применения силы против мирного населения».