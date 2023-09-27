Али Асадов рассказал в Душанбе о политике открытых дверей Азербайджана

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, выступая на форуме, А.Асадов отметил важность проводимого в Душанбе мероприятия. Было отмечено, что форум зарекомендовал себя в качестве эффективной международной площадки для укрепления взаимодействия в сферах инвестиций и бизнеса, а также ознакомления с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями Таджикистана.

А.Асадов проинформировал участников форума об экономическом развитии и благоприятной инвестиционной среде Азербайджана. Было подчеркнуто, что в 2022 году экономика Азербайджана выросла на 4,6%, достигнув рекордной отметки - почти 80 млрд долларов США. Ненефтегазовый сектор увеличился на 9,1%. Стратегические валютные резервы страны на сегодняшний день превышают 67 млрд долларов США. Внешний долг Азербайджана существенно сократился до 9,3% ВВП.

Премьер-министр отметил, что для стимуляции инвестиций в экономику правительство Азербайджана проводит политику открытых дверей с использованием современных технологий и учетом передового международного опыта.

«Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов, так как в стране обеспечены равные условия для местных и зарубежных предпринимателей», - сказал А.Асадов.

Премьер-министр пригласил таджикских инвесторов поближе познакомиться с возможностями семи промышленных парков, а также Свободной экономической зоны Алят в Азербайджане, которые предлагают благоприятную бизнес-среду, специальный налоговый и таможенный режимы, пакет фискальных и нефискальных льгот.

Отмечено, что уникальное географическое расположение на перекрестке транспортных артерий Восток-Запад и Север-Юг вкупе с инфраструктурным потенциалом делают Свободную экономическую зону Алят бизнес-платформой мирового масштаба.

Рассказав о работе по расширению мощностей Бакинского международного морского торгового порта, премьер-министр сказал, что это обусловлено нарастающими объемами перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана.

Также были затронуты перспективы взаимодействия в сельскохозяйственном секторе: «В настоящее время развитие ненефтяного сектора является одним из главных экономических приоритетов Азербайджана. В результате целенаправленной экономической политики была достигнута диверсификация экономики, созданы благоприятные условия для развития аграрного сектора. Широко применяем инновационные решения, зеленую энергетику, цифровизацию. Растет число агропарков, которых уже больше 50».

Отмечено, что за последние 10 лет производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане выросло почти на 47%.

Премьер-министр подчеркнул, что хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества также открываются с учетом новых реалий, возникших в регионе с освобождением азербайджанских земель от оккупации. «Сегодня азербайджанское правительство за счет собственных финансовых средств проводит масштабные работы по восстановлению и развитию освобожденных территорий», - сказал А.Асадов, пригласив компании дружественных стран, в том числе Таджикистана, присоединиться к этим работам.

Проинформировав участников форума о работе, которую Азербайджан проводит в области альтернативной энергетики, премьер-министр сказал, что на этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира.

А.Асадов также сказал, что одной из главных целей форума является ознакомление с экономическими и инвестиционными возможностями Республики Таджикистан, отметив хорошие темпы социально-экономического развития страны. Премьер-министр выразил заинтересованность и готовность Азербайджана к дальнейшему укреплению дружбы и взаимовыгодного партнерства с Республикой Таджикистан.