В Карабахе обнаружены останки 508 человек заявление военного прокурора
В ходе поисковых операций на местах массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены останки по меньшей мере 508 человек. Об этом сообщил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.
Велиев также уточнил, что специалисты Госкомиссии делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан совместно с Международным комитетом Красного Креста провели работу по изъятию биологических образцов у родственников пропавших и идентифицировали генетические профили. Была установлена принадлежность обнаруженных останков, проведено 349 судебно-медицинских и 305 молекулярно-генетических экспертиз.