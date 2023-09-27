На Западе шушукаются о переговорах с Россией

В западных странах обсуждается необходимость разрешения украинского конфликта через дипломатический диалог. Как передает газета Le Figaro об этом заявил экс-посол Франции в США Жерар Аро.

Аро напомнил о призывах к диалогу между Украиной и Россией, сделанных ранее бывшим президентом Франции Николя Саркози. «Заявления Саркози, несмотря на некоторую их неуклюжесть, по сути отражают то, что мы обсуждаем в кулуарах канцелярий и генеральных штабов: переговоры по украинскому конфликту должны быть», — подчеркнул дипломат.