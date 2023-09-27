Ильхам Алиев на форуме в Зангилане добавлено фото
В рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023», проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в пятницу, 29 сентября, в Зангилане проходит церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством».
На мероприятии выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.