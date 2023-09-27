Ереван надеется...
Ереван надеется, что встреча лидеров Азербайджана и Армении 5 октября в испанской Гранаде станет шагом вперед. С таким заявлением выступил спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Армения решительно поддерживает мирный подход, согласованный премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым при посредничестве (председателя Евросовета) Шарля Мишеля. Мы приветствуем будущие транспортные соглашения, которые уважают принципы суверенитета», - сказал спикер парламента Армении.