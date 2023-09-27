Певица Шер похитила сына

Элайджа и его супруга находились в отеле Нью-Йорка в ноябре 2022 года, пытаясь спасти свой брак, когда, по утверждению Кинг, четверо мужчин увели его из номера. «Один из этих мужчин сказал мне, что их наняла мать [Оллмана]», — говорится в её заявлении.

Мария Кинг утверждает, что с тех пор ей не известно местонахождение и состояние её мужа, и выразила серьезную обеспокоенность по этому поводу: «В настоящее время мне ничего не известно о самочувствии и местонахождении моего мужа», — заявила она, добавив, что «очень обеспокоена и переживает за него».

Элайджа — 47-летний сын Шер от ее бывшего мужа, ушедшего из жизни музыканта Грегга Оллмана. Он и его супруга Мария Кинг — оба музыканты, женаты с 2013 года. Ранее Оллман открыто говорил о своей борьбе с наркотической зависимостью.

Певица Шер, полное имя Шерилин Саркисян, родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, Калифорния, США. Её отец, Джон Саркисян, имел армянские корни, а мать, Джорджия Холт, — англо-германско-ирландское происхождение.