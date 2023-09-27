ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
Постоянно реализующий в Азербайджане успешные социальные проекты в поддержку программы самозанятости ТуранБанк продолжает безвозмездно предоставлять средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам, особо нуждающимся в социальной защите.
Так, банк предоставил жителям Баку Ибрагимовой Милейле, Магеррамовой Ашуре, Гулиевой Гюляр, Хыдыровой Лейле, Тахмазову Интизаму и Мамедовой Саиде необходимое для их бизнеса оборудования для небольших ателье.
В связи с призывом президента Азербайджана от 11 марта 2020 года к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения Туранбанк активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.