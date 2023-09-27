Официальные источники из России и Украины подтверждают снижение интенсивности военных действий в Купянском и Лиманском направлениях, что свидетельствует о том, что украинские войска отодвинули российские силы от этой линии и снизили их атакующий потенциал в данном районе.

Генштаб Украины в четверг утром сообщил об отсутствии наземных атак России на Купянском и Лиманском направлениях, а к вечеру была зафиксирована одна атака к югу от Кременной.

В то же время, отмечают эксперты, российская авиация увеличивает активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях. Александр Толоконников, пресс-секретарь Херсонской областной военной администрации, утверждает, что количество авиаударов по Херсону и окрестностям возросло в три-четыре раза за последние три дня, с более чем 50 бомб, сброшенных по объектам в этом районе.