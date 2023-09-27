В Карабахском регионе Азербайджана проведен осмотр объектов, длительное время функционировавших как заводы, сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе осмотра на территории заводов и в хранилищах было обнаружено большое количество боевой техники, стрелкового оружия различного назначения, ящиков с минометными снарядами и других боевых средств.

Военное ведомство отмечает, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана, установлено, что несколько гражданских объектов в Карабахском регионе долгое время использовались в военных целях.