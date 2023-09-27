Армения рассказала о тишине на границе с Азербайджаном
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в настоящее время является относительно стабильной. Об этом сообщил замминистра обороны Армении Арман Саркисян в ходе брифинга для журналистов.
Саркисян подчеркнул, что министерство обороны тщательно мониторит любые изменения и динамику ситуации.
Он напомнил, что в настоящее время Армения на востоке почти полностью граничит с Азербайджаном и подчеркнул, что текущая обстановка стабильна и признаков усиления напряженности не наблюдается.