Военные Азербайджана и Армении в России

Делегации восьми стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыли в Тулу, где в пятницу пройдет заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Главы делегаций… в ходе заседания… обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире», - сказано в сообщении российского Минобороны.