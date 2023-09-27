Лондон передал Баку молдавского хакера

Гражданин Молдовы, находившийся в международном розыске, экстрадирован в Азербайджан, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, на основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана уполномоченные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии приняли решение об экстрадиции гражданина Молдовы Иона Секриеру в соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года.

Ион Секриеру был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба, а также незаконного вмешательства в компьютерные системы или компьютерные данные объектов общественно значимой инфраструктуры. Он был задержан на территории Великобритании и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.