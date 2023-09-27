«Вагнер» возвращается в Бахмут

Согласно информации, эти бойцы, предположительно, начали возвращаться в Украину в индивидуальном порядке и малыми группами, примкнув к разным добровольческим подразделениям. Авторы сводки отмечают, что количество вернувшихся может достигать нескольких сотен.

«Вагнер» прекратил участие в боевых действиях в Украине до мятежа Пригожина 24 июня и последующей его гибели. Точный статус новоприбывших бойцов остается неясным, однако предполагается, что они могли быть интегрированы в официальные воинские подразделения Минобороны России и другие частные военные кампании.

Информация указывает на то, что «вагнеровцы» могли быть перемещены в район Бахмута, где их опыт может оказаться весьма ценным. Многие из них знакомы с территорией и тактикой украинских войск, поскольку ранее участвовали в боях в том же регионе.

Также упоминается встреча президента России Владимира Путина с экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым («Седой»), о которой Кремль сообщил в пятницу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что экс-командир ЧВК «Вагнер» теперь находится на службе в Минобороны России.

В конце августа ISW сообщал, что командиры ЧВК «Вагнер» обвинили Андрея Трошева в предательстве группировки и переходе в подконтрольную Минобороны ЧВК «Редут».