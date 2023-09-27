Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:30

Накануне официально рухнул никем не признанный и существовавший лишь в воспаленном воображении националистов карточный домик «второго армянского государства», построенный на части территории Азербайджана. К нескрываемому удивлению российских журналистов, которые уже несколько дней находятся в Ереване, чтобы в прямом эфире транслировать все нюансы предполагавшегося государственного переворота, самороспуск так называемой «НКР» не оказал ни малейшего влияния на политическую ситуацию в Ереване.

«На площади Республики в центре армянской столицы, где обычно проходят акции протеста, а также в ее окрестностях, все тихо и спокойно, - передает из Еревана корреспондент РИА Новости, комментируя новость о ликвидации фейковой «республики». - По ним гуляют туристы, спешат по своим делам горожане. Правда, у здания Кабинета министров, перед которым последние несколько дней часто проходили акции протеста, усилены наряды полиции, а за спинами полицейских стоят бойцы спецназа в черных беретах». Таким образом, можно считать, что потерпела провал очередная попытка армянской оппозиции организовать после начала локальных антитеррористических мероприятий армии Азербайджана в Карабахе волну протестов на улицах армянской столицы с целью смещения правительства Пашиняна. Несмотря на начавшиеся 19 сентября акции протеста, проведенные сторонниками оппозиции в центре Еревана, увеличить их масштаб не удалось, и даже массовое переселение армян из Карабаха не вызвало в Ереване особых эмоций. Не оправдались также надежды тех, кто ожидал, что мигрировавшие из Карабаха армяне пополнят на улицах Еревана ряды противников Никола Пашиняна. Что неудивительно, если учесть, что покинувшие Карабах, как, впрочем, и подавляющее большинство армянского общества, виновником случившегося считают Россию, а вовсе не Никола Пашиняна.

В такой ситуации вновь созданный Национальный комитет оппозиции (в его состав, в основном, входят «бывшие» и пророссийские элементы) объявил о приостановке протестов на неопределенный период – решение, которое члены комитета обосновали «гуманитарной ситуацией, вызванной массовым переселением армян из Карабаха». Близкие к правительству Армении тelegram-каналы сообщают, что представленные в Национальном комитете оппозиции бывший премьер-министр Вазген Манукян, Аветик Чалабян и другие, в том числе, религиозные деятели, собрались 27 сентября в Эчмиадзине у Католикоса всех армян. В начале встречи присутствующие обвиняли друг друга в неудачах политических акций последних дней, после обсудили варианты использования карабахских армян, как последнюю надежду на возвращение к власти путем оказания им соответствующей финансовой поддержки и организационной помощи в проведении массовых акций. По общему мнению участников встречи, к которому присоединился и Католикос Гарегин II, речь идет о последнем шансе, чтобы свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна и вернуться к власти.