Армяне прозревают

Акопян написал: «Если бы третье государство вело за нас переговоры 30 лет, мы бы, наверное, не дошли до такого бесчестного, унизительного конца. […] После 2018 года Пашинян, имея большой запас легитимности, вместо того чтобы вернуться к болезненному и достойному урегулированию, пошел на авантюру и принес нам 44-дневную катастрофу. […] В августе 2023 года мы еще могли держать армян в колыбели, даже не имея статуса, но группировка Кочарян-Серж-Аркадий-Бако совершила переворот в Карабахе. Сегодня представитель этой группировки Шахраманян подписал распоряжение о роспуске НКР. Смерть или свобода. Других вариантов мы не видели. Мы решили умереть».

В публикации отмечается разочарование и недовольство действиями не только нынешнего премьер-министра Армении, но и его предшественников в отношении урегулирования карабахского конфликта.

«В 1988 году мы могли получить статус автономной республики для Карабаха. Мы сказали, что этого недостаточно. В 1997 году мы могли бы сохранить Карабах и Лачин вместе с территорией в 6,2 тысячи квадратных километров как продолжение Республики Армения и у нас была бы Республика Армения, через которую проходили бы трубопроводы и железные дороги, но организаторам военного переворота Саргсяну, Кочаряну и Осканяну нужны были власть, деньги и слава, но не безопасные Карабах и Армения. С 1998 по 2018 год режим Кочаряна и Саргсяна процветал, для них не было карабахского вопроса, они говорили, что вопрос решен», — отметил Акопян.