AzerGold провел заседание

На заседании в формате видеоконференции под председательством председателя Наблюдательного Совета ЗАО Матина Эйнуллаева были обсуждены процесс добычи и экспортные цели, стратегия развития, повышение прибыльности, политика расширения AzerGold на зарубежные рынки и другие темы.

Также на заседании были затронуты вопросы, связанные с расширением геологических исследований месторождений руд цветных металлов в Карабах е и Восточном Зангезуре, реализацией совместных горнодобывающих проектов в Центральной Азии и других странах.

Кроме того, Министерством экономики был отмечен вклад ЗАО AzerGold в работу по развитию и прозрачности внутреннего ювелирного рынка, а также озвучены дополнительные меры, предусмотренные для реализации в этом направлении. В то же время была обсуждена новая ценовая политика в связи с продажей золотых монет и слитков AzerGold на местном розничном рынке, возможности производства новых видов золотых слитков на основе современных технологий.

В целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из соответствующих указов и распоряжений президента Азербайджанской Республики, на заседании были рассмотрены осуществленные работы и меры, предпринятые акционерным обществом в текущем году, приняты соответствующие решения по вышеуказанным вопросам.