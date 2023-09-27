B Баку состоялся I Форум диаспорской молодежи тюркских государств

Рамиль Алиев, собкор 12:43

B Бaку в рамках "Года Гейдара Алиева" состоялся "I Форум диаспорской молодежи тюркских государств: Гейдар Алиев и тюркский мир". В мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой при партнерстве Организации тюркских государств (ОТГ), наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, приняли участие делегации Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии, имеющих статус наблюдателя в ОТГ, а также заместитель заведующего отделом Администрации президента Азербайджанской Республики. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, поприветствовав участников форума, отметил, что мероприятие проходит в дни очень важного для Азербайджана и тюркского мира исторического события – полного обеспечения Азербайджаном своего суверенитета, и поздравил по этому случаю весь тюркский мир.

Напомнив о том, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание формированию и развитию диаспоральных структур тюркского мира, председатель комитета подчеркнул, что успешное продолжение именно этого направления сыграло большую роль в оказании ОТГ поддержки стране и демонстрации ею солидарности с азербайджанским народом во время Второй Карабахской войны и проведения антитеррористических мероприятий 19 сентября. Председатель комитета констатировал, что I Форум представляет большое значение с точки зрения сетевого взаимодействия общетюркской диаспоры и превращения ее в организованную силу: "Взаимодействие диаспор, в том числе диаспорской молодежи, тюркских государств необходимо также с точки зрения пресечения кампаний как против нашей страны, так и тюркского мира в целом". Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев сказал, что работа, проделанная общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым как в области диаспорского строительства, так и во имя единства тюркского мира, сегодня приносит свои плоды. Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов назвал деятельность диаспорской молодежи наглядным примером патриотизма.

Заместитель генерального секретаря ОТГ Ерзхан Мукаш отметил, что вклад Гейдара Алиева в единство тюркского мира никогда не будет забыт. Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев сказал, что средства в размере 170 миллионов долларов, собранные во время 44-дневной Отечественной войны армянской диаспорой за рубежом для оказания помощи Армении, были израсходованы на финансирование террористических нападений на гражданское население Азербайджана. Заместитель министра культуры Саадат Юсифова подчеркнула, что освобождение наших земель от оккупации и полное обеспечение территориальной целостности под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является Победой не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Форум продолжил работу панельными заседаниями. Первая панель I Форума диаспорской молодежи тюркских государств была посвящена теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

В ходе панели, проведенной под модераторством директора Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, действительного члена НАНА, депутата Рафаэля Гусейнова, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев и посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в своих выступлениях пожелали работе форума успехов. Гости панели – заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Гасан Гасанов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр говорили о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и тюркского мира, его заботе о культуре и искусстве, деятельности, направленной на достижение единства тюркских государств. Мероприятие завершилось ответами на вопросы участников панели. Очередная панель I Форума диаспорской молодежи тюркских государств была посвящена теме "Перспективы совместной деятельности диаспорской молодежи тюркских государств".