Нахчыван скоро станет зоной зеленой энергетики

Выступая на церемонии открытия, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли заявил, что реализация проектов зеленой энергии в ближайшие годы превратит Нахчыван в экспортера энергии и еще больше усилит его стратегическую значимость.

Под председательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара в городе Нахчыван прошли III Азербайджано-турецкий энергетический форум и Международная конференция «Нахчыван – зеленая энергетическая зона».

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал, что политика, проводимая президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне полного доверия и уверенности друг в друге, а также мощь азербайджано-турецкого партнерства под их руководством привели к тому, что братские отношения двух стран получили статус союза.

Было заявлено, что новый этап развития, направленный на укрепление энергетической безопасности Нахчывана и превращение его в зону зеленой энергетики, открывает новую страницу в азербайджано-турецком энергетическом сотрудничестве: «Участие президентов Азербайджана и Турции в церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр - Нахчыван, по которому будет поставляться 500 миллионов кубометров газа ежегодно, а также подписание документа о сотрудничестве в области передачи электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии в Азербайджане и Турции, еще раз показало, что наши страны полны решимости совместно реализовывать новый стратегический курс и их политическая воля является решающей в этом процессе».

Было отмечено, что сотрудничество с международными энергетическими компаниями в рамках планов по созданию мощностей по производству ветровой и солнечной энергии 1500 МВт и экспорту не менее 1000 МВт из них превратит Нахчыван в источник производства и маршрут экспорта зеленой энергии.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил: «Мы, Азербайджан и Турция, хотим развивать крупные инфраструктурные проекты, такие как нефтепровод Баку – Тбилиси - Джейхан, Баку – Тбилиси - Эрзурум и газопровод TANAP, которые в новую эпоху вносят важный вклад в энергетическую безопасность нашего региона и Европы в различных областях – в сферах возобновляемых источников энергии, электрических межсоединений и горнодобывающей промышленности».

В свою очередь, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам бинт Мохаммед Альмейри рассказала о важности сотрудничества между Masdar и Азербайджаном.

В форуме и конференции приняли участие представители министерств энергетики, экономики, экологии и природных ресурсов, Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, SOCAR, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО «Азерэнержи», Государственной энергетической службы Нахчыванской АР, BOTAŞ, TPAO, TEİAŞ, ACWA Power, TotalEnergies, BP, Masdar, China Gezhouba Group Overseas Investment, Nobel Energy, Турецкой ассоциации ветроэнергетики, MTA, EPİAŞ, TÜREB GÜNDER, TEPSCO, Турецкой энергетической торговой ассоциации, McKinsey & Company, DTIK, Международной финансовой корпорации, Исламской корпорации Исламского банка развития, Всемирного банка и Азиатского банка развития.