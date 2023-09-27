Создается Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи

В целях дальнейшего совершенствования медицинских услуг, оказания неотложной медицинской помощи на высоком уровне проводится реорганизация станций скорой и неотложной медицинской помощи, которые находятся в подчинении TƏBİB, говорится в заявлении ведомства.

Согласно решению Наблюдательного совета TƏBİB, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи, Станция скорой и неотложной медицинской помощи «113», Автобаза станции скорой и неотложной медицинской помощи объединены в единый центр - Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.