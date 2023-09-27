Арестович: Украине нужно извлечь уроки государственной мудрости Азербайджана

По словам Арестовича, «указ» главаря сепаратистов Шахраманяна не позволит армянской стороне, каким-либо частным лицам или организациям предъявлять иски и претензии к Азербайджану в будущем.

«Они имеют бумагу теперь. Все дальнейшие арбитражи, споры, вопросы по имуществу, по переселенцам и куча исков от частных лиц, организаций, исторические претензии… В учебники истории войдет что? Армянин, глава квазигосударственного образования «Арцах» подписал добровольно «акт» о его прекращении — не азербайджанцы силой выдавили и заставили. Этой бумагой они будут закрывать очень много вопросов — от юридических до исторических. Любой рецидив у армян и в армянской диаспоре по этому вопросу будет упираться в этот документ.

Способность азербайджанцев тонко рассчитывать, начиная с точечных ударов, которые наносит системно их армия, заканчивая дипломатией, экономическими отношениями, переговорами, закрепление каждого шага соответствующим документом — вот этому надо, конечно, учиться».