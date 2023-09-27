Омбудсмен о защите прав армянских жителей Карабаха

У проживающих в Карабах е граждан Азербайджана армянского происхождения есть права и свободы, закрепленные в национальном законодательстве и международных документах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен подчеркнула, что в Азербайджане проводится ряд мер для эффективного обеспечения прав и свобод каждого гражданина, вне зависимости от национальности, религии, языка, расы или других характеристик, включая граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

«У наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, есть права и свободы, закрепленные в национальном законодательстве и международных документах. Обеспечение их прав и защита их свободы постоянно находятся в центре внимания. Граждане армянского происхождения, проживающие в Карабахе, в случае возникновения каких-либо проблем с обеспечением прав и свобод могут обратиться к омбудсмену в режиме 24/7, позвонив на горячую линию 916, а также через аккаунты в социальных сетях и в электронном виде», — заявила Сабина Алиева.