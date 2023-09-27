Празднование мавлида в Пакистане обернулось кровавой бойней

52 человека погибли в результате теракта, осуществленного террористом-смертником в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает газета Dawn.

Ещё более 50 человек получили ранения. Газета Dawn сообщает, что среди жертв есть полицейский. Окружной санитарный врач подтвердил эти данные.

Инцидент произошел на религиозном собрании у мечети в городе Мастунг на юго-западе Пакистана.

Целью атаки стало шествие сотен людей, собравшихся на празднование в честь дня рождения пророка Мухаммада.