Nar представляет концепцию «Самый близкий тебе»

Nar представил обновленную концепцию бренда. Новый подход основан на приближении к покупателям принципов клиентоориентированности, выгодности и доступности. Концепт включает в себя слоган «Самый близкий тебе» и новую яркую цветовую палитру.

Новый цвет - оттенок свежего зеленого отражает стремление к позитивным изменениям, прозрачности и приверженность к доступности.

Являясь клиентоориентированным мобильным оператором, Nar стал надежным партнером, который всегда готов удовлетворить потребности каждого клиента, руководствуясь принципом «Самый близкий тебе». Такой подход свидетельствует о стремлении Nar оставаться надежным поставщиком услуг для тех, кто ищет доступность, выгодность и уникальные мобильные возможности.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в Азербайджане среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.