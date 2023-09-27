Орбан не видит Украину в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может представить себе, чтобы парламент его страны одобрил прием Украины в Евросоюз. Об этом он сказал во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан указал на то, что Украина сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, а ее точные размеры и численность населения пока неизвестны. Венгерский премьер отметил, что он понимает желание Украины стать членом Евросоюза, но принятие страны без знания ее параметров стало бы «беспрецедентным шагом».

«Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно», — сказал Орбан.

В связи с этим политик выразил сомнения насчет возможности Венгрии одобрить начало диалога между Брюсселем и Киевом относительно вступления Украины в ЕС.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока власти этой страны не восстановят права венгерского меньшинства в Закарпатье.