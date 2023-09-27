Алиев назвал задачу номер один для Азербайджана

Реализация программы «Великое возвращение» является задачей номер один для Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Напомнив, что пострадавшие от армянской агрессии люди жили в тяжелых условиях, пережили моральный стресс и были лишены законного права вернуться на родные земли, глава азербайджанского государства отметил, что они 30 лет ждали возможности вернуться.

«И эту возможность им обеспечила Вторая Карабахская война, закончившаяся славной Победой Азербайджана. А теперь они ждут, что мы как можно скорее вернем их (на освобожденные земли). Реализация программы «Великое возвращение» уже позволила начать возвращение бывших беженцев в города Лачин и Физули, села Агалы, Талыш и Забух», - сказал Ильхам Алиев.