Алиев сказал, сколько потрачено на восстановление освобожденных территорий

Со времени окончания Второй Карабах ской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд долларов. Минимальный бюджет, который планируется на следующий год и который скоро будет обсуждаться в Милли Меджлисе, составляет 2,4 млрд доллара. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что все эти проекты Азербайджан реализует за свой счет. «Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран — Узбекистана и Казахстана», - отметил Ильхам Алиев, напомнив, что Узбекистан построил на освобожденных территориях среднюю школу, а Казахстан строит Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

Ильхам Алиев в своем выступлении также указал, что уже утверждены генеральные планы восьми городов и 92 сел.

Президент Алиев отметил, что в ближайшие годы начнутся широкомасштабные работы по строительству жилья, в том числе в городе Шуша и других городах.