В ходе осмотра в Карабахском регионе в мемориальном комплексе, возведенном в память об участниках Великой Отечественной войны на территории Ходжавендского района, было обнаружено большое количество боеприпасов. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Огромное количество боеприпасов и оружия различного калибра, обнаруженное в комплексе, свидетельствует об использовании мемориала в качестве склада для боеприпасов.