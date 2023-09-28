Объявлены победители первого тиража поощрительной лотереи легального оператора спортивных ставок Азербайджана Misli. Серийные номера 31-го выигрышного билета были объявлены в прямом эфире на канале CBC Sport.

В первом тираже были разыграны 10 iPhone 14 Pro Max, 10 телевизоров Samsung, 5 купонов на бытовую технику на 1000 манатов, 5 приставок PlayStation и 1 купон на путешествие на сумму 10 000 манатов.

«Сезон сюрпризов», стартовавший 12 сентября, продлится до 23:59 6 ноября.

В лотерее могут принять участие лица, достигшие 18-летнего возраста. В двухмесячной лотерее всего 8 туристических купонов на 10 000 манатов, 80 iPhone 14 Pro Max, 80 телевизоров, 40 PlayStation 5, 40 карт на покупку в магазине электроники на 1 000 манатов, самое главное – два автомобиля Ауди Q7 Comfort Plus ждут своих владельцев.

Розыгрыши транслируются в прямом эфире на телеканалах CBC Sport и YouTube-канале Misli.az по четвергам в 18:00. После каждого розыгрыша победителям рассылается SMS, с ними связываются и предоставляют подробную информацию о подарке.

Купив билет минимальной стоимостью 5 манатов, вы также можете участвовать в ставках на спорт, виртуальных лотереях, а также в виртуальных спортивных и лотерейных играх. Участники, принявшие участие в одном из розыгрышей и выигравшие, снова могут побороться за автомобиль в розыгрыше «Мисли Джекпот».

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт https://azerlotereya.com/az/content/139 или свяжитесь по телефону *2080.