Кремль о судьбе российских миротворцев

«Пока вряд ли кто-то ответит на этот вопрос, поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российской миротворческой миссии в Карабахском регионе Азербайджана.

Комментируя вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора, Песков сказал, что вопрос этот остается актуальным. «Он, безусловно, актуален. Кроме того, есть планы, конечно же, по развитию транспортных коммуникаций, логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, и для Армении, и для России. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена», — сказал Песков.