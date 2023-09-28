Что обсудил Али Асадов с вице-премьером России
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Душанбе 29 сентября встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-российского стратегического партнерства.
Подчеркнута важность усилий глав государств по обеспечению поступательного развития двусторонних отношений по всему спектру направлений.
Рассмотрены конкретные предложения по реализации ряда проектов в различных сферах сотрудничества.