Алиев назвал число вернувшихся бывших вынужденных переселенцев

На сегодняшний день уже возвращено 2 300 бывших вынужденных переселенцев, к концу этого года их число составит 5 500 человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Обратив внимание на то, что пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы проживали в различных частях Азербайджана, глава государства сказал: «…Сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгаита, из Гянджи. Едут из городов в села».

По мнению президента, это явление надо изучать и оценивать: «Сейчас все говорят об урбанизации, в том числе и в Азербайджане. Мы сталкиваемся с этой проблемой на протяжении многих лет: люди уезжают из сел в большие города, так как там больше возможностей для трудоустройства и жизни. Но сейчас… мы наблюдаем обратное».