Эльдар Азизов рассказал о беседе с президентом: Ильхам Алиев сказал и сделал

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, ветераны Второй Карабах ской войны, известные деятели общественно-политического, научного и культурного фронта страны, историки, ученые, воины, представители религиозных конфессий Азербайджана, студенты вузов и курсанты военных лицеев.

Глава Бакинского книжного Центра Гюнель Анаргызы рассказала собравшимся о значении и истории книги, посвященной славной Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, после чего был продемонстрирован видеоролик о книге «История Отечественной войны – фактор личности».

В ходе мероприятия, делясь своими воспоминаниями, Эльдар Азизов рассказал о своей беседе с президентом: «Когда я поздравлял главу государства от имени бакинской общественности по случаю славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, президент сказал, что в ближайшем будущем будут полностью восстановлены суверенитет и действие Конституции Азербайджана в Ханкенди, Агдере и других находящихся под оккупацией территориях, а все преступники понесут заслуженное наказание перед справедливым судом.

Так и случилось. Как человек, долгие годы проработавший под руководством президента Ильхама Алиева, я еще раз стал свидетелем того, что господин президент является личностью, которая всегда претворяет в жизнь свои обещания».

В перечне членов авторского коллектива книги, написанной сразу после окончания Второй Карабахской войны, значатся имена людей, руководивших разными направлениями битвы за освобождение Родины, ветеранов войны, известных в стране историков, экономистов, депутатов, журналистов.