Эльдар Азизов рассказал о беседе с президентом: Ильхам Алиев сказал и сделал
В Бакинском книжном Центре при организации Исполнительной власти столицы прошла презентация книги «История Отечественной войны – фактор личности», изданной на шести иностранных языках.
В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, ветераны Второй Карабахской войны, известные деятели общественно-политического, научного и культурного фронта страны, историки, ученые, воины, представители религиозных конфессий Азербайджана, студенты вузов и курсанты военных лицеев.
В начале мероприятия участники минутой молчания почтили память героев, павших за освобождение родных земель.
Глава Бакинского книжного Центра Гюнель Анаргызы рассказала собравшимся о значении и истории книги, посвященной славной Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, после чего был продемонстрирован видеоролик о книге «История Отечественной войны – фактор личности».
В ходе мероприятия, делясь своими воспоминаниями, Эльдар Азизов рассказал о своей беседе с президентом: «Когда я поздравлял главу государства от имени бакинской общественности по случаю славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, президент сказал, что в ближайшем будущем будут полностью восстановлены суверенитет и действие Конституции Азербайджана в Ханкенди, Агдере и других находящихся под оккупацией территориях, а все преступники понесут заслуженное наказание перед справедливым судом.
Так и случилось. Как человек, долгие годы проработавший под руководством президента Ильхама Алиева, я еще раз стал свидетелем того, что господин президент является личностью, которая всегда претворяет в жизнь свои обещания».
В перечне членов авторского коллектива книги, написанной сразу после окончания Второй Карабахской войны, значатся имена людей, руководивших разными направлениями битвы за освобождение Родины, ветеранов войны, известных в стране историков, экономистов, депутатов, журналистов.
Выступившие на презентации известные общественно-политические деятели особо отметили значение книги «История Отечественной войны – фактор личности», подчеркнули ее важную роль в широкой пропаганде славной Победы азербайджанского народа и его доблестной армии.
Учитывая неподдельный интерес, проявленный к книге, помимо основного издания, выпущенного на азербайджанском языке, была также проведена широкая общественная презентация книги «История Отечественной войны – личностный фактор», переведенной на английский, турецкий, арабский, фарси и русский языки. Русское и английское издания книги уже разосланы в ведущие библиотеки почти ста стран мира.
В настоящее время ведется работа по переводу книги на китайский язык.
В завершение презентации народная артистка Тунзаля Агаева выступила с речью, после чего в ее исполнении прозвучали песни, посвященные Родине.