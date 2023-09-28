В Евлахе проходит очередная встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Центральную власть Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов. На переговорах обсуждаются вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

Это третья встреча представителей армянских жителей Карабаха с представителями центральной власти Азербайджана после антитеррористических мероприятий. 21 сентября 2023 года в городе Евлах Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха.