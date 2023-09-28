Яшар Гюлер: Толпа может свергнуть Пашиняна, если...

«Исполнение Арменией своих обязательств, в первую очередь, открытие Зангезурского коридора и продолжение переговорного процесса с ориентацией на результат – единственный путь к установлению стабильности. Мы тщательно следим за предстоящими в Испании встречами сторон. Повторюсь, мы всегда были и продолжаем быть рядом с братским народом Азербайджана, исходя из принципа «Один народ – два государства», — сказал Гюлер.

Он заявил, что Пашиняну следует осознать, что его подстрекатели покинули его одного на поле боя.

Гюлер отметил, что если армянский премьер начнет рассматривать Зангезурский коридор как возможность для своей страны и перестанет превращать этот проект в причину для очередного кризиса, от этого выиграет не только Армения, но и он сам.

«Иначе после каждого поражения толпы разъяренных людей, которые заполняют площади Еревана с лозунгами об отставке, однажды могут свергнуть Пашиняна. Пашинян должен сесть за стол в Испании, не игнорируя эту угрозу», — сказал глава министерства.