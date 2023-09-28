Сарсангское водохранилище перешло на баланс Госагентства Азербайджана
Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана контролируют Сарсангское водохранилище. Агентство уже приступило к работе на водохранилище. Об этом haqqin.az сообщили в организации.
Сарсангское водохранилище, расположенное на реке Тертерчай, было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 565 млн куб. м, полезный объем - 500 млн куб. м. Площадь водосбора составляет 1346 гектаров, длина береговой линии - 50,25 км.
Отметим, что водой, собранной в Сарсангском водохранилище, будет обеспечиваться общая площадь засева в 95 тыс. гектаров в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах.