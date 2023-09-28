Алиев о правах и безопасности армян в Карабахе

Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, которые отражены в международных конвенциях и которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами», - сказал президент Алиев.