Ильхам Алиев: Никто публично не обвинил Армению...

Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН из-за отсутствия политической воли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались под их контролем. И они строили незаконные поселения, в том числе и в Зангилане».

Ильхам Алиев подчеркнул, что своими преступлениями Армения нарушала все правила и нормы международного права: «Согласно Женевским конвенциям, незаконное поселение считается преступлением. Но международное сообщество не ввело против них санкции, даже публично не обвинило их. Оно даже прямо не призывало их вывести войска с нашей территории».