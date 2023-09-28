Алиев: У Армении был шанс...

Шанс нормализовать отношения с Арменией после Второй Карабахской войны был. Но для этого нужно было отбросить все свои территориальные претензии и перестать делать противоречивые заявления, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что, с одной стороны, армянский лидер признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой – 2 сентября направил поздравительное письмо так называемой «Нагорно-Карабахской Республике», которая на самом деле не существует как независимое государство.

«Как можно совместить эти два действия? Это означает, что после трех лет бесславного поражения армянской армии, когда, по данным самих же армян, у них насчитывалось более 12 тыс. дезертиров, которые бежали с наших территорий как спринтеры, у них снова появились территориальные претензии», - отметил Ильхам Алиев.