С сегодняшнего дня началась официальная продажа долгожданной серии iPhone 15. В 00:01 официальный центр продаж Apple в Азербайджане - сеть магазинов Kontakt начала продажи для желающих стать первыми обладателями последних моделей iPhone.

Длинную очередь в магазин «Kontakt - Метро Иншаатчылар» составили сотни желающих стать первыми в стране обладателями iPhone 15. Интерес к новому iPhone достиг рекордного уровня, несмотря на ночное время. Вдобавок здесь за одну ночь было сделано более чем в 3 раза больше продаж по сравнению с прошлым годом. Все модели iPhone 15 Pro и Pro max, на которые был оформлен предзаказ, были распроданы за считанные часы.

Однако ассортимент постоянно обновляется, и вы можете посетить магазины Kontakt и сайт kontakt.az, чтобы приобрести все цвета и типы памяти серии iPhone 15.

До 1 октября в магазинах Kontakt вы можете приобрести любую модель iPhone 15 по цене всего от 2 360 манатов. При покупке наличными или картой рассрочки BirBank можно разбить сумму на 30 месяцев без процентов.

Сеть магазинов Kontakt является официальным центром продаж бренда Apple в Азербайджане. В магазинах Kontakt и на сайте kontakt.az вы можете официально приобрести продукцию Apple с мировой гарантией. В настоящее время сеть Kontakt включает в себя 36 магазинов в Азербайджане и 3 магазина в Тбилиси, а также интернет-магазины kontakt.az и kontakt.ge.